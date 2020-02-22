Davetlisiniz: Coşkumuzu okuyucularımızla paylaşıyoruz

Gazetemizin 51. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğimiz programa bugün bütün okuyucularımızı Güneşli Tesislerimize ailece bekliyoruz.

Yemek : 18:00 Program: 19:30 Not: Saat 17.00 - 20.30 arası Yenibosna Koçtaş ve Kirazlı Metro Engelliler Sarayı çıkışı önünden ring servislerimiz vardır.

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