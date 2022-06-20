Demirel’in vefat yıldönümünde Yeni Asya dağıtıldı

9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefatının 7. yıl dönümü münasebeti ile Isparta İslamköy’deki anıt mezarda düzenlenen programda gençler, Risale-i Nur’un naşiri efkarı olan ve o gün hususan Süleyman Demirel ile alakalı mühim ve kıymetli hatıraların yer aldığı, büyük bir ilgi ve memnuniyetle mukabele gören Yeni Asya Gazetesinden 500 adeti, programa katılanlara hediye olarak dağıttılar.

Isparta - Kemal Vapur

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