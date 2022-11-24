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25 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Deprem toparlanma alanları yeterli değil

24 Kasım 2022, Perşembe 22:43
Uzmanlar, İstanbul’da muhtemel bir deprem sonrasında hizmet verecek deprem toplanma alanlarının yeterli olmadığını söylüyorlar.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde medyana gelen deprem, bir kez daha beklenen büyük İstanbul depremini ve deprem sonrası için alınacak önlemleri gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yayımlanan Hızlı Tarama Yöntemleri ile Bina İncelemesi Projesi’nin 33 ilçeye ait raporuna göre 7.5 büyüklüğündeki olası bir depremde tahmini olarak 91 bin 081 binanın ağır veya çok ağır, 167 bin 116 binanın ise orta hasarlı olması bekleniyor.

Peki, deprem sonrası yaralılara müdahaleden depremzedelerin barınma ve yiyecek ihtiyacının karşılanmasına kadar pek çok süreçte hayati önem taşıyan acil toplanma alanları ne durumda? Bu alanları belirleme yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) bulunuyor. 

İstanbul’da 77 toplanma alanı

DW Türkçe’nin AFAD’ın verilerinden derlediği bilgilere göre şu anda Türkiye genelinde 27 bin 817 acil toplanma alanı bulunuyor, bunların 5 bin 599’u ise İstanbul’da yer alıyor. Uzmanlar, AFAD’ın açıkladığı verilere, acil toplanma alanı vasfı taşımayan küçük dinlenme alanı, parklar gibi yerlerin de dahil edildiğini bu yüzden bu sayıların gerçeği yansıtmadığını öne sürüyor.

Aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) delegesi olan Eyüp Belediyesi Meclis Üyesi CHP’li Filiz Gökçe de, acil toplanma alanlarına ilişkin bilimsel bir çalışma yürüttüklerini ve İstanbul’da 2010’lu yıllarda deprem toplanma alanı vasfı taşıyan 493 bölge tespit ettiklerini kaydetti. Gökçe, bu alanların büyük bir kısmının yapılaşmaya açıldığını ve bugün İstanbul’da yalnızca 77 deprem toplanma alanı kaldığını belirtti.

Haber Merkezi

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Çürük binalar güçlendirilmedi

İktidar son 3 yılda kamu kurumları için düzenlenen yaklaşık 300 güçlendirme ihalesini iptal etti. Böylece okul, havalimanı, spor salonu ve huzurevleri gibi çürük kamu binaları güçlendirilemedi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, son üç yılda 300 güçlendirme ihalesi iptal edildi. İhalelerin iptal gerekçesi olarak “İhaleye teklif veren istekli çıkmaması veya ihalede verilen tekliflerin kamu kurumunun ayırdığı bütçenin üzerinde olması” gösterildi. Birgün’ün haberine göre, deprem güçlendirme ihalesi iptal edilen anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise sayısının 151 olduğu ortaya çıktı. Ayrıca spor salonları, öğretmenevleri, havalimanları, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumları da ihaleler iptal edildiği için güçlendirilemedi.

Haber Merkezi

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Birkaç ay içerisinde fay dengeye oturacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Bayrak, Düzce’de 23 Kasım 04.08’de yaşanan 6.0 büyüklüğündeki depremde 1999 Düzce depreminde 5-6 kilometrelik kırılmayan kısmın kırıldığını ve enerji boşalımı yaşandığını belirterek “Kalan enerji ise artçı şoklarla boşalacak. Yani bu artçı şoklar büyüklüğü ve sayısı zamanla azalarak birkaç ay içerisinde fay dengeye oturacaktır” dedi.

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212 artçı deprem 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremle ilgili yeni bir açıklama yaptı. AFAD yaptığı son açıklamaya göre, depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldi. Düzce’de 37, İstanbul’da 2, Bolu’da 14, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26 ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14’ünün tedavisi hastanelerde sürüyor. AFAD deprem bölgesinde toplamda 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

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