Depremzedeler toz içinde yaşıyor

Hataylı depremzede vatandaşlar toz altında yaşam mücadelesi veriyor. Türk Tabipleri Birliği, bu tozun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Depremden sağ kurtulan Hataylılar şimdi de çimento fabrikaları ve taş ocaklarından kaynaklanan yoğun tozla mücadele ediyor. Altınözü ve Antakya’daki fabrikalar sürekli olarak toz yayarken, Arsuz’daki beton mikserleri de durumdan beter hale getiriyor. Depremzedeler, toza maruz kalmaya devam ederlerse ciddi sağlık sorunları yaşayacaklarını belirtiyorlar. Yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyorlar ancak şu ana kadar etkili bir çözüm sağlanamadı. Depremzedelerin yaşadığı alanlara yakın yerlerdeki çimento fabrikası ve taş ocaklarından sürekli olarak toz saçılıyor.

Kuralsız ve denetimsiz

BirGün’ün aktardığına göre, Güzelburç Konteyner Kenti’nde kalan bir depremzede, fabrikanın gece gündüz toz saçtığını ve annesinin sağlık sorunları nedeniyle evden çıkamadığını anlattı. Diğer bir depremzede ise, bu durumun yeni normalleri olduğunu, fabrikanın zehir saçtığını ve yetkililerin sessiz kaldığını dile getirdi. Türk Tabipleri Birliği, bu tozun özellikle kronik rahatsızlıkları olan bireyler üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Beton santrallerinin denetimsiz ve kuralsız bir şekilde kurulduğunu, bu durumun kronik hastalıkları olanları ciddi şekilde etkilediğini vurguladılar.

Haber Merkezi