Dışişleri Bakanlığı: Macron, gerginliği teşvik ediyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla Türkiye’ye saldırmaktadır. Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi tutumuyla gerginliği teşvik etmekte, Avrupa ve AB’nin çıkarlarını riske atmaktadır." denildi.

AA

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