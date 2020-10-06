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6 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'ya tepki

06 Ekim 2020, Salı 09:30
Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiasıyla ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kanada’nın Azerbaycan’ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklamasının bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesi olduğu vurgulandı.

"Kanada’nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz." ifadelerine yer verilen açıklamada, Kanada'nın özellikle Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığı dönemden bu yana, müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde, Türkiye'ye yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkardığını ve işbirliğinden uzak bir tutum sergilediğine dikkati çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır. Kanada’dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir."

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiasıyla ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Champagne, açıklamasında, "Son birkaç gündür Kanada teknolojilerinin Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmalarda kullanıldığına ilişkin bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaları duyar duymaz Kanada Dışişleri Bakanlığına bu iddiaları inceleme talimatı verdim. Kanada'nın sıkı ihracat kontrol rejimine uygun olarak ve devam eden çatışmalardan dolayı, daha derinlikli incelemeye zaman bırakmak üzere Türkiye'ye verilen ihracat izinlerini askıya aldım." ifadelerini kullanmıştı.

Kanada'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan endişe duyduğunu belirten Champagne, "Sahadaki durumu derhal istikrara kavuşturmak için tüm tedbirlerin alınması ve bu çatışmanın barışçıl ve müzakereli bir çözümden başka bir alternatifi olmadığı çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

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