"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Dışişleri Bakanlığı'ndan Washington Post'a tepki

04 Temmuz 2019, Perşembe 09:26
Dışişleri Bakanlığı, Washington Post gazetesinin, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısını yayımlamasına tepki göstererek, "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından biri, bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından Washington Post gazetesinin, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısını yayımlamasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan ve onbinlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından Bayık'ın, Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yaptığı bildirildi.

"Ayrım yapılmaması elzemdir"

Bu yayınla, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan "terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi" ilkesinin ağır biçimde ihlal edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir. PKK'nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El Kaide ile diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım, terörle mücadelede iki yüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir."

AA

Etiketler: dışişleri bakanlığı, washington post, terörle mücadele
Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hafter'in sözcüsünden itiraf geldi

    Pehlivanlar hem rakipleriyle hem de sıcakla mücadele edecekler

    Kupa Amerika'nın sahibi kim olacak?

    'Rusya'nın rejimi kontrol altında tutması gerekiyor'

    Özel ekip tarafından yakalandı

    Hangi verileri kimlerle paylaşıyorlar?

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Washington Post'a tepki

    Siirt'teki operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    Enflasyon aldatmacası
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Yemen'de siviller bedel ödemeye devam ediyor

    ICRC: Gazze ekonomisi 2014'ten bu yana en kötü seviyesinde

    Yaz tatili nasıl verimli geçer?

    Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteciden 'Yüzyılın Anlaşması' eleştirisi

    BM: Libya'da göçmenlerin vurulması savaş suçu teşkil edebilir

    Korkudan kendilerini denize attılar!

    Ciğerlerimiz yanıyor

    Türkiye, sigara kullanımında dünya dördüncüsü

    Sansür mekanizması korkunç boyutlarda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’de iç sorgulama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Enflasyon aldatmacası
    M. Latif SALİHOĞLU

    Travmatik gelişmeler sinyal veriyor
    Ali FERŞADOĞLU

    “İktidar” olmak mı, “muktedir” olmak mı?
    Genel

    Ahirete Bir Büyük Adam göçtü
    Genel

    Bir hukuk ve adalet manifestosu
    Risale-i Nur'dan

    Kâinata iman nuruyla bak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Cisim hanemizde Cennet arkadaşları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.