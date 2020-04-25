Dışişleri Bakanlığı, yurt dışından getirilen vatandaşların sayısını açıkladı

Koronavirüs tahliyeleriyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, 75 ülkeden 40 binden fazla vatandaşın yurda getirildiğini bildirdi. Açıklamada yurtdışında 23-24 Nisan tarihlerinde toplam 10 vatandaşın virüs nedeniyle vefat ettiği kaydedildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan vatandaşların tahliyesi sürüyor. Dışişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen tahliyeye ilişkin son bilgileri paylaştı. 75'TEN FAZLA ÜLKEDEN 40 BİNDEN FAZLA TAHLİYE Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirilmiştir." denildi. Açıklamada, tahliye edilen toplam 23 bin 530 vatandaşın çeşitli şehirlerdeki KYK öğrenci yurtlarında kaldıkları belirtildi. 32 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KARANTİNASI BİTTİ Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşın yurtlardan ayrıldığı belirtilirken, "23 Nisan'da 3, 24 Nisan'da 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız vefat etmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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