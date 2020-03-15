"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Diyanet'ten umre açıklaması

15 Mart 2020, Pazar 21:00
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına engel olmak için 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla Türkiye'den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, dünya genelinde görülen koronavirüsün Türkiye'de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla başkanlıkça birtakım tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu çerçevede umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a giden, gitmek isteyen ve dönen vatandaşlar için süreç içerisinde alınan tedbirler, şöyle sıralandı:

"27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. Mezkur tarihten önce umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerine yönelik uyarı ve yönlendirmeler yapılmış, talepte bulunanların dönüş tarihleri öne çekilmiştir. 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan'da bulunan ve dönüşü daha ileriki tarihlerde planlanan vatandaşlarımızın daha fazla kalmasına müsaade edilmeyerek dönüşleri erkene alınmıştır." 

Süreç içerisinde umrede bulunanlara Sağlık Bakanlığınca ön görülen korunma tedbirlerine yönelik doktorlar ve görevliler tarafından bilgilendirmeler yapıldığı, ayrıca broşür ve afişler hazırlanarak dağıtıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından dün geceden itibaren umreden dönen tüm yolcular tedbir amaçlı Ankara ve Konya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmeye başlanmıştır. Şüpheli bulunanlar ise hastaneye kaldırılarak testleri yapılmaktadır."

Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının sürecin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını yürüttüğü vurgulandı.

AA

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barışı, hürriyet ve adaletle tesis edelim

    Vergi ve SGK’lar ertelenmeli

    139 yeni gök cismi keşfedildi

    İtalya'da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Haftanın maçında golsüz beraberlik

    Diyanet'ten umre açıklaması

    Kovid-19 dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti?

    Kütüphaneler de kapanıyor

    'Umreden dönenlerden 5'i gözlem altına alındı'

    Uzmanlardan bağışıklık sistemi için önemli tavsiyeler

    Trabzonspor ile Başakşehir berabere kaldı

    Schengen Anlaşması da Kovid-19 tehditi altında

    'Marketlere akın etmeye gerek yok'

    El temizliğinde hangi sabun kullanılmalı?

    'Umreden dönen 10 bin kişi yurtlarda misafir edildi'

    Umreden dönenler yurtlarda ayrı odalarda gözlem altında

    Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler de kapatıldı

    İran'da ölü sayısı 724'e yükseldi

    'M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi'

    Suriye'deki iç savaş 9 yılını geride bıraktı...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlahî ikazlar ard arda, iç içe
    Davut ŞAHİN

    Coronavirüs diyor ki…
    Genel

    HSK’ya da yargı denetimi şart
    Durmuş Ali İnci

    Virüs salgını ve Risale-i Nur’dan birkaç hakikat
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İspanyol (Çin) virüsü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İnsan âcizdir, Kudret’e istinad etmeli
    Genel

    Yanlış bilgi virüsten beter
    Ahmet BATTAL

    Demokratlararası itişkakışı önleme
    Adnan NACİR

    Koronametre

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.