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10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Diyarbakır'da 11 muhtar görevden alındı, yerlerine kayyum atandı

10 Mayıs 2019, Cuma 11:14
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü üyeliği ve uyuşturucu tacirliği suçlamalarıyla 11 muhtar görevden alındı. Muhtarların yerine vekaleten atamalar yapıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 11 muhtar, haklarındaki soruşturma ve kovuşturma nedeniyle görevden alındı.

Lice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında Lice'de, 11 muhtarın hukuksuz bir şekilde görevlerinden uzaklaştırıldığı iddialarına yönelik kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.

İlçede biri tutuklu olmak üzere 11 mahalle muhtarının, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle idari tedbir olarak ilgili mevzuatlar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar ifadelere yer verildi:

"Muhtarların, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün veya amacının propagandasını yapma, uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu uyarıcı satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet etmek suçlarından haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bulunmaktadır. Muhtarlar, bahsedilen kovuşturma ve soruşturmalar tamamlanıncaya kadar görevlerinden uzaklaştırılmış olup, yerlerine vekaleten görevlendirmeler yapılmıştır."

AA

Etiketler: Diyarbakır, Lice, muhtar, seçim
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