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31 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

31 Mart 2024, Pazar 13:02
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Mahallede oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, ilk bilgilere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.

AA

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