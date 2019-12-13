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13 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Doğu’nun en büyük Fuar’ındayız

13 Aralık 2019, Cuma
Van Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı, bugün açılıyor. Doğu Anadolu’nun en büyük fuarında Yeni Asya Neşriyatımız yerini aldı.

Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak olan fuara  300 yayınevi, 300 den fazla yazar  katılacak. 13-22 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek fuarda söyleşi ve imza programları da yapılacak. 10 gün sürecek olan kitap fuarına Büyükşehir Belediyesi tarafından Edremit Kent Meydanı, Şişli Öğretmenevi, Hz. Ömer Camii ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs alanı olmak üzere 4 noktadan da her saat başı ücretsiz servis kaldırılacak. 

Aynı zamanda merkez ilçeler başta olmak üzere farklı okullardan 25 bin öğrenci de belediyeye ait araçlarla fuar alanına ücretsiz olarak taşınacak. Vanlı kitapseverlerin büyük bir heyecanla beklediği fuarın resmî açılış töreni bugün saat 10.00’da yapılacak. Bu yıl 500 bin kişinin ziyaret etmesi hedeflenen fuar, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Yeni Asya Neşriyat stantına bütün okuyucularımızı dâvet ediyoruz.

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