Dosyayı Yargıtay’a gönderdi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararında “Yeniden yargılamanın başlaması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması zorunludur” ifadelerini kullandığı cezaevindeki milletvekili Can Atalay ile ilgili dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderilmek üzere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazdı. Yazının 13 Ekim tarihli olması ve mahkeme heyeti değil sadece başkan tarafından imzalanmış olması dikkat çekti. Türkiye İşçi Partisi’nin resmi sosyal medya hesabından; “Türkiye’nin en yüksek yargı kurumunun verdiği karar Hatay Milletvekilimiz Can Atalay söz konusu olunca bir alt mahkeme tarafından hiçe sayılıyor! AYM kararı uygulansın! Can Atalay derhal serbest bırakılsın!” açıklaması yapıldı.

Ankara - Anka

AYM kararları uygulansın

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen Atalay’ın tahliyesine ilişkin kararı hâlâ uygulamazken konuyla ilgili AYM Başkanı Zühtü Arslan’dan açıklama geldi. Gazete Duvar’ın haberine göre İzmir’de konuşan Arslan, AYM’nin bireysel başvuru kararlarına uyulması konusunda mahkemelere ve kamu gücünü kullanan tüm organlara çağrı yaparak, “Anayasa Mahkemesi’nden yeni bir ihlal kararı beklemeden kamu gücü kullanan organların burada belirlenen ilkeleri ve esasları dikkate alarak karar vermesi gerekir” dedi.

Haber Merkezi