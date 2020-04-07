DSÖ: Önlemler erken kaldırılmamalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs salgınında gerileme belirtileri gözlemleyen ülkelere çağrıda bulunarak evde kalma önlemlerinin erken kaldırılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, "Önemli olan önlemleri erken kaldırmamak aksi taktirde durum yeniden ağırlaşabilir" dedi. Lindmeier, "Hasta olduğunuzda yataktan erken kalkarsanız, durumunuz ağırlaşabilir, sorunlar yaşayabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Çin'de karantina ve seyahat yasaklarının hafifletilmesinin ardından hafta sonu binlerce kişi, uyarılara rağmen turistik parklara akın etti. Koronavirüsten ağır şekilde etkilenen İtalya ve İspanya da ölüm oranlarının gerilemesi nedeniyle kuralları hafifletmek amacıyla bazı planlar üzerinde çalışıyor. Euronews Türkçe

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