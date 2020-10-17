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17 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Dünya, Ermenistan'ı yargılamak istemiyorsa, biz Ermenistan'ı yargılayacağız'

17 Ekim 2020, Cumartesi 11:25
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusunca yapılan saldırıların cevabını savaş meydanında vereceklerini bildirdi.

Aliyev, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, faşist Erivan yönetiminin Gence'ye saldırarak bir daha savaş suçu işlediğini belirtti.

Gence ve Mingeçevir'e yapılan namert saldırı sonucu Azerbaycanlıların yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını hatırlatan Aliyev, saldırıların Azerbaycan halkının iradesini kıramayacağını vurguladı. 

Erivan yönetiminin sivillere saldırı nedeniyle yargılanması gerektiğini belirten Aliyev, "Onların yanıtını savaş meydanında veriyoruz. Şehit olan masumların intikamını savaş meydanında alıyoruz ve alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere karşı savaşmadık, savaşmayacağız. Biz Ermeni değiliz." dedi. 

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah ve mühimmatı imha ettiklerini vurgulayan Aliyev, "Bugüne kadar imha edilen ve ele geçiren silahların maliyeti en az 2 milyar dolardır. Fakat yine de silahları var. Sormak gerekir. Onları kim silahlandırıyor? Fakir bir ülkede bu kadar silah ne arıyor? Bugün de onlara kaçak yolla silah gönderiliyor. Biz bu sorulara yanıt istiyoruz." şeklinde konuştu.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun imha ettiği ve ele geçirdiği Ermenistan silahlarıyla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

"234 tank imha edildi, 36 tank ele geçirildi. 49 zırhlı piyade aracı imha edildi, 24'ü ele geçirildi. 16 kundağı motorlu top, 190 farklı kalibreli top, 2 Uragan sistemi, 2 Elbrus füze sistemi, 1 Toçka-U füze sistemi, 35 OSA uçaksavar, 2 TOR uçaksavar, 2 S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildi. 196 personel taşıyıcı kamyon imha edildi, 98'i ele geçirildi."

Azerbaycan ordusunun kurtarıcı misyonunu sürdürdüğünün altını çizen Aliyev, Fuzuli kent merkezinin ve 7 köyün işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Fuzuli'nin kurtarılması için gelecekte kitaplarda yer alacak şiddetli çatışmaların yaşandığını, Ermenistan güçlerinin kurduğu güçlü mevzilerin Azerbaycan ordusunun kahramanlığı sayesinde geçildiğini bildirdi. 

Fuzuli'nin şu an adeta bir harabe halinde olduğunu, 30 yıl boyunca Ermenistan güçlerinin oradaki tüm yapıları tahrip ettiğini ifade eden Aliyev, işgalden kurtarılan tüm bölgeleri yeniden kuracaklarını kaydetti.

"Uluslararası kamuoyu Ermenistan'nı yargılamak istemiyorsa, biz onları yargılayacağız"

Aliyev, Erivan yönetimine ise şu uyarılarda bulundu:

"Kendi isteğinizle topraklarımızı terk edin. Zaten biz onları defedeceğiz. Onların izi bile kalmayacak o topraklarda. Sonuna kadar kovacağız. Bugün muzaffer Azerbaycan ordusu kendi amaçlarına ulaşıyor. Hiçbir güç bizi durduramaz. Hiçbir güç Azerbaycan halkının iradesi önünde dayanamaz. Bunu herkes bilmelidir. Çıksın Ermenistan bizim toprağımızdan. Ondan sonra ateşkes temin edilir. Ateşkesten hemen sonra Gence'yi vurdular. Eğer uluslararası kamuoyu bu suçlar nedeniyle Ermenistan'ı yargılamak istemiyorsa, biz onları yargılayacağız. Biz kendimiz onları cezalandıracağız. Onlar en ağır cezayı hak ediyor. Ermenistan yönetimi suçludur. Biz bu suçluları cezalandıracağız."

AA

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