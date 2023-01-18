Ekin çıkmazsa kıtlık olur

Türkiye genelinde hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağmurun yağmaması, Osmaniye’de buğday eken çiftçileri endişelendiriyor.

Mevsimler kaymaya başladı

Kış böyle geçerse... Kadirli ilçesinde tarlasına buğday eken Remzi Kocamanoğlu, “Tarlama ekin ektim, yağmur yağmadı, buğdaylar çıkmadı. Hortumla tarlamı suluyorum. Böyle bir şey görmedim ben. Daha önceleri yağmur yağıyordu, şimdi hiç yağmıyor. Tarlanın yarısı boş kaldı. Böyle olursa, ekin çıkmazsa kıtlık da gelir” dedi. Çiftçi Ali Samet Kocamanoğlu ise “Yağmur yağmadığı için ekinler sapsarı oldu. Çiftçilerin çoğunluğu, köylülerin çoğunluğu tanker ile tarlasını suluyor. Pas hastalığına tutuldu susuzluktan dolayı” diye konuştu. Osmaniye - Anka

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