Ekonomi keyfi kararlarla yönetilemez

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığınca, ekonomideki gelişmelere ilişkin, “Ekonominin anlık ve keyfi kararlar ile değil, önceden belirlenmiş stratejiler doğrultusunda yönetilmesi gerekir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada, Türkiye’de son aylarda yaşanan ekonomik gelişmelere işaret edilerek, Cumhurbaşkanlığı Para Politikası Kurulunca geçen hafta gerçekleştirilen toplantıda, politika faizinin 3,25 baz puan indirildiği hatırlatıldı. Böylece piyasaya yapılan bu müdahalelerin arkasında hiçbir temel ve bilimsel argümana dayanmayan “faiz düşerse enflasyon da düşer” anlayışının yer aldığı iddia edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ekonominin anlık ve keyfi kararlar ile değil, önceden belirlenmiş stratejiler doğrultusunda yönetilmesi gerekir. Siyasi karar ile faiz düşürmek, siyasi karar ile enflasyonu düşük gösterme çabası, döviz kurunda yükselme potansiyeli yaratmakta ve bölgedeki siyasi, askeri gelişmeler ve uluslararası siyasetteki Türkiye aleyhine gelişmeler, Türk lirasının döviz karşısında değer kaybedebileceğini göstermektedir.” AA

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