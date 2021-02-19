Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici 8 haber programını 4 hafta boyunca izledi.

Analizlerini paylaşan Bildirici, gazeteci Fatih Portakal’ın Youtube kanalında katıldığı yayında “İktidara yakın ya da iktidar kontrolündeki kanallarda ‘ekrana çıkamayacaklar listesi’ var. Bu listeyi kimin düzenlediği malûm. Saray çevrelerinden ve AKP Genel Merkezi’nden düzenleniyor. Mahir Ünal ve Fahrettin Altun...” dedi. Eskiden konukları programı hazırlayan kişilerin seçtiğini belirten Bildirici, “Spiker konumuna indirgenmiyordu, yani haber sunucuları ve moderatörler, yönetiyorlardı. Şimdi hem konular hem konuklar kanalın merkezi tarafından belirleniyor. Kanalın genel müdürüyle temas halinde, genel müdür de Fahrettin Altun ile Mahir Ünal ile temas halinde...” diye konuştu.

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