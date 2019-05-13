Elazığ'da şehit asker için tören düzenlendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk için Elazığ'da tören düzenlendi.

Pülümür ilçesi Çatan köyü Kızılmescit mevkisinde yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş Operasyonu" sırasında dün şehit düşen Öztürk'ün (29) naaşı, cenaze nakil aracıyla törenin yapılacağı Elazığ Havalimanı'na getirildi. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın okuduğu duanın ardından şehit Öztürk'ün cenazesi, hava yoluyla memleketi Kütahya'ya uğurlandı. AA

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