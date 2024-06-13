Elçi cinayeti de mi faili meçhul kalacak?

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyetine tepki gösteren avukatların salonu terk etmesinin ardından açıklanan kararda, 3 sanık polis beraat etti.

Avukatlar, mahkemenin davayı faili meçhul bırakmak istediğini savundu. Alkışlı protestolarına bina dışında da devam eden avukatlar tepkilerini VOA Türkçe’ye anlattı.

Dava avukatlarından Orhan Kemal Cengiz, yargılama boyunca hiçbir taleplerinin kabul edilmediğini savunarak, “Bu mahkemeden hiçbir şey beklemediğimiz için ve bu oyunun parçası olmak istemediğimizi göstermek istediğimiz için ayrıldık. Şu ana kadar 40-50 tane talepte bulunmuşuz. Davanın önünü açabilecek nitelikte tamamı reddedilmiş. O bakımdan bu saatten sonra verdikleri karar, yargı, hüküm bizi ilgilendirmiyor” diye konuştu. Avukat Mehmet Emin Aktar ise mahkemenin ilk günden cinayeti aydınlatmak istemediğini savundu. Elçi’nin görev yaptığı dönemde başkan vekili olan Avukat Ahmet Özmen ise davanın faili meçhul bırakılmak istendiğini söyledi.

Haber Merkezi