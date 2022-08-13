Emekliyi promosyona muhtaç edenler utansın

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, milyonlarcası asgari ücretin altında maaş alan emeklilerin, bankaların promosyon yarışının figüranı haline getirilmesinden, AK Parti iktidarının sorumlu olduğunu söyledi.

Üç yıllık taahhüt karşılığında maaşını taşıdığı bankanın belli bir miktar promosyon ücreti verdiği emeklinin promosyona muhtaç edildiğini belirten Gürer, “Emekliyi bu duruma getiren siyasi iktidar utansın” dedi.

Bankaların başlattığı promosyon yarışında, emeklilerin maaşlarını taşımaları halinde, 3 yıllığına 7 bin 500 liraya kadar promosyon ücreti vermeye başlamasıyla, banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturan emeklilerin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürer, emeklilerin banka promosyonuna muhtaç edilmesini ve uzun saatler banka önlerinde bekletilmesini ‘hazin bir tablo’ olarak nitelendirdi.

EMEKLİNİN YARISI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ ALIYOR

Bankaların promosyon yarışında emekliyi adeta bir figüran gibi kullandığını ve durumun sorumlusunun ise AKP iktidarı olduğunu söyleyen Gürer, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını, en düşük emekli maaşının ise asgari ücretin 2 bin lira daha altında olduğunu bildirdi. Gürer, “2008 yılında çalışanların emekli olurken ki aylık bağlama oranı yüzde 70’ten yüzde 35’lere düştüğü için bugün 13 milyon emeklinin en az yarısı asgari ücretin altında maaş alıyor” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi