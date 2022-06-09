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9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Enflasyonu dizginlememiz zor görünüyor

09 Haziran 2022, Perşembe 15:00
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, FOX TV’de Çalar Saat programına katıldı.

Turan, “Konut kiralarının, 1 Temmuz 2023’e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25’ini geçmemesine ilişkin karar TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Yani, kiraya yüzde 25 artış sınırı getiren düzenleme kabul edildi. Sadece kira geliriyle yaşayan bir insan için tabii oldukça zorlayıcı bir karar. Kira enflasyona yenilmiş olur. Kayıt dışına da kaymalar olabilir. İnsanlar kayıt dışına tetiklenmiş de olabilir. Yani bu tür önlemlerle bizim enflasyonu dizginlememiz zor görünüyor. Ankara’da siyasi parti liderleriyle görüştük onlar da enflasyonun yüksekliğinden rahatsız” dedi.

Haber Merkezi

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