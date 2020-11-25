Erdoğan'dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: - Kendi geliştirdiğimiz aşıyı en geç nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunma düşüncesindeyiz. - Şimdi salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra çok daha can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalırız. Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Milletimden sabır ve destek istiyorum. - Ülkemizin hak ve adalet eksenli attığı adımlar dolayısıyla eleştiriye, itibar suikastlerine maruz kalması haksızlıktır - Hırs ve rant üzerine kurulu ekonomik mimarinin insan ve tabiatı koruması mümkün değildir.

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