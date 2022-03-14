Erdoğan, sağlık çalışanları hakkında yapılan iyileştirmeleri açıkladı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik getirilen yeni düzenlemeleri aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni düzenlemelerle ilgili şunları söyledi:

- "Ücret düzenlemesi ile ilgili çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz."

- "Öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödemesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir."

- "Sağlık bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi ödeme yapmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleşecek."

- "Merkezi yönetim bütçesinden performans ödeme için ilave kaynak sağlanacak."

- "Döner sermayeden kazanılan ek ödemelere de artış olacaktır. Bu iyileştirme emeklilere de yansıyacaktır."

- "Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri, emekli olduktan sonraki maaş kayıpları da telafi edilecektir."

- "Hemşire ve diğer çalışanlar da 3600 ek gösterge kapsamına alınacaktır."

- "Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır. Bu düzenlemelerimizin hekimlerimiz ile tüm sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum."