"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Erdoğan yarın kabineyi toplayacak

12 Haziran 2019, Çarşamba 09:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kabineyi Beştepe’de toplayacak. Toplantıda ağırlıklı olarak ABD’den gelen S-400 mektubu, F-35 gerilimi, ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları ve İstanbul seçimlerinin ayrıntıları ele alınacak.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleriyle bir araya gelecek.

Yarın gerçekleşecek toplantının ana gündem maddesini ABD ile gerilime yol açan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı oluşturacak. Kabinede ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği S-400 ve F-35 mektubunun ardından Türkiye’nin tavrı ve atacağı adımlar ele alınacak.

Rusya’nın teslimatta gecikme olmayacağı yönünde açıklama yaptığı S-400’ler konusunda kabineye sunum yapılması bekleniyor. Kabinede Erdoğan’ın Tacikistan, Japonya ve Çin’i kapsayan yurtdışı temaslarında bir araya geleceği ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile görüşmeleri konusunda da değerlendirme yapılacak.

 

Etiketler: Erdoğan, kabine
Okunma Sayısı: 325
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ruhani: ABD yaptırımları gücünü kaybetti

    YSK, AKP'nin itirazını reddetti

    NY Times bundan sonra siyasi karikatür yayımlamayacak

    Hulusi Akar'dan 'mektup' yorumu: Müttefiklik ruhuna uygun değil

    Dünyada enerji tüketimi artışta

    'Dev final için İstanbul'a 50 bin İngiliz gelecek'

    İdlib'de hava saldırıları: 8 ölü

    ÇAYKUR'dan yaş çay alım rekoru

    Sudan'da geçiş konseyi kurulacak

    Erdoğan yarın kabineyi toplayacak

    Trump göç anlaşmasını yanlışlıkla ifşa etti

    Binali Yıldırım: Soruları istemedim

    Tunceli'de yaralanan 2 askerimiz şehit oldu

    Mültecilerin hakları korunmalı

    8 Ramazan’da 19 bin sivil öldürüldü

    Yiyecek arzusu giderilir mi?

    YKS’ye girecekler dikkat!

    Tunceli'deki çatışmada 4 asker yaralandı

    Emaneti ehline vermemek zulümdür

    En Çok Okunanlar

    Genel

    YKS’ye girecekler dikkat!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyasete 31 Mart ayarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şerrinden Allah’a sığındığımız siyaset
    Süleyman KÖSMENE

    Tekfire cür’et edenler düşünsünler
    Genel

    Emaneti ehline vermemek zulümdür
    Risale-i Nur'dan

    İman ilmi, ekmek ve su gibidir
    Genel

    Yiyecek arzusu giderilir mi?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Asırlık kadın-aile serencamımız
    Sebahattin YAŞAR

    Hesapta olmayan sonuçlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.