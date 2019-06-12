Erdoğan yarın kabineyi toplayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kabineyi Beştepe’de toplayacak. Toplantıda ağırlıklı olarak ABD’den gelen S-400 mektubu, F-35 gerilimi, ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları ve İstanbul seçimlerinin ayrıntıları ele alınacak.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleriyle bir araya gelecek. Yarın gerçekleşecek toplantının ana gündem maddesini ABD ile gerilime yol açan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı oluşturacak. Kabinede ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği S-400 ve F-35 mektubunun ardından Türkiye’nin tavrı ve atacağı adımlar ele alınacak. Rusya’nın teslimatta gecikme olmayacağı yönünde açıklama yaptığı S-400’ler konusunda kabineye sunum yapılması bekleniyor. Kabinede Erdoğan’ın Tacikistan, Japonya ve Çin’i kapsayan yurtdışı temaslarında bir araya geleceği ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile görüşmeleri konusunda da değerlendirme yapılacak.

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