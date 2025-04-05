Ernail Kantar Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Yeni Asya emektarı, emekli öğretmen ve emeklilik sonrası musahhih olarak çalışan Ernail Kantar Ağabeyi vefat yıldönümünde rahmetle anıyoruz.

Emekli muallim, emektar musahhih: Ernail Hoca

Emekli muallim, emektar musahhih, samimî ve sâdık bir Nur talebesi olan Ernail Kantar dikkatli bir Yeni Asya okuyucusu idi.

Sadık ve samimi bir Yeni Asya gönüllüsü olarak, öncesinde de sıkı bir gazete okuruydu. Bu vazifeyi üstlendikten sonra, aynı şeyi “iş” olarak da zevkle yapmaya devam etti. Yazı, haber ve ilânlarda bilgi, imla ve noktalama hatası olmaması için yoğun gayret gösterdi.

Gazetedeki Risale-i Nur derslerinin ve Yeni Asya Vakfındaki seminerlerin müdavimiydi. Tane tane konuşması, bitmeyen hatıraları ve hoş sohbeti ile herkesle çok kolay sohbet konuları bulur ve konuşurdu. İşe gidip gelirken bindiği otobüste şoförleri dahil herkesle sohbet eder, gazetemizi tanıtır, uygun gördüğü kişilere de gazeteyi hediye ederdi. Eşi Yadigâr Hanım’dan bir ay sonra 5 Nisan 2022’de vefat eden Ernail Kantar Ağabeyi rahmetle ve dualarla yâd ediyoruz.

LÜTFİYE KEF - TEKİRDAĞ