Eski Bakandan bir 17-25 itirafı daha

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili, “Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” dedi.

Diken’e konuşan Bayraktar, “Geçtiğimiz gün bir tweet attınız ve dediniz ki “Tavassutla iş yapmanın birçok mahsurları var… Açıkgözler, tatlı su kurnazları, tüfekçiler, çöp çatanlar ve çalışmadan edinenler bitiriyor bizi…” Bu tweet AKP’ye dair bir eleştiri olarak algılandı. Böyle bir mesaj amacınız var mıydı?” sorusuna, “Partiyi ahara karşı, yani kamuoyunun önünde eleştirmem. Ama şu var… Yağcılar… Hatta yağcılık devri de bitti, yağcılık geçmiyor. Şebeklik devri başladı. Onlar makama ve mevkiye geliyorlar. Benim yaşım geçti zaten, bu saatten sonra görev istemem ve bana görev verilmesi de yanlış olur. Ancak, bir toplumun kalkınması ve gelişmesi için, hep liyakat, ehliyet ve emniyet diyoruz. Şu anda bakıyoruz, berberden kasap, kasaptan terzi, terziden kuyumcu, tüccardan ormancı var” cevabını verdi. *** ‘Bu açıklama bir suç duyurusudur’ İyi Partili Aytun Çıray, bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” açıklamasına ilişkin olarak, “Açıklama 17/25 Aralık hakkında bir suç duyurusudur” değerlendirmesini yaptı. Çıray Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu ‘kötülük yönetimi’nin en taze itirafıdır. Bu itirafların sonu gelmeyecek, nihayetinde tüm müsebbib ve mümessillerini bir kara delik gibi içine çekecek” ifadesini kullandı.

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