Şehit kardeşinin cenazesinde "Düne kadar çözüm diyenler, ne oldu da sonuna kadar savaş diyor" ifadelerinden 1 yıl sonra, kardeşinin ölüm yıldönümünde KHK ile ordudan atılan, ardından hakkında FETÖ davası açılan eski yarbay Mehmet Alkan beraat etti.

Eski yarbay Mehmet Alkan şehit kardeşinin cenaze törenindeki tepkisiyle gündeme gelmiş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK'dan atılıp, hakkında FETÖ davası açılmıştı.

Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanık Mehmet Alkan ile avukatları katıldı. Sanık Alkan'ın eşi Çiğdem Sarıkamış Alkan, gizli tanık Abdullah'ın, "Sanığın evinde Zaman gazetesi gördüm” iddiası üzerine tanık olarak dinlendi.

Tanık Alkan, "Bizim bu gazeteyle işimiz olmaz. Zaman zaman annemlerin posta kutusuna bırakılan gazeteleri, ya da iş yerindeki gazeteleri müsvedde olarak eve getiriyordum. Bu gazeteler arasında bulunmuş olabilir" dedi.

ByLock da yok, ankesör kaydı da ama savcı ceza istedi

Tanığın dinlenmesinin ardından savcı, sanığın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen “ankesör” soruşturması kapsamında kaydı olup olmadığının tespit edilmesini, bu nedenle dosyanın genişletilmesini istedi.

Savcının talebi sanıkla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “ankesör soruşturması”nda kayda rastlanmadığı ve “ByLock” kullanıcısı olmadığına dair mahkemeye ulaşan bilgi doğrultusunda reddedildi.

Savcı, sanığın İzmir’de yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda FETÖ/PDY üyeleriyle irtibatlı olduğu, bunun da gizli tanık Abdullah’ın ifadeleriyle örtüştüğü iddiasıyla FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Gizli tanık ifadesi tek başına delil kabul edilmedi

Sanık Alkan ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptıkları savunmanın ardından karar açıklandı. FETÖ üyesi olduğuna yönelik gizli tanık ifadeleri dışında bir delilin bulunmadığı, gizli tanık beyanlarının görgü ve bilgiye dayanmayan, kanaat niteliğinde olduğu gerekçesiyle Alkan’ın beraatına hükmedildi.

Mehmet Alkan hakkında, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası FETÖ davası açılmıştı.

Alkan, hakkında açılan davayı “zorlama bir kumpas” olarak nitelemişti. Alkan için "Cemaatçi olduğunu biliyorum" diyen gizli tanık daha sonra “somut bilgim yok, kanaatimi söyledim” demişti.

Kardeşinin ölüm yıldönümünde ihraç edildi

2015 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta PKK'lılarla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın ağabeyi Mehmet Alkan hakkında kardeşinin cenaze töreni ve sonrasında yaptığı açıklamalarnedeniyle idari tahkikat açılmıştı.

Alkan 1 yıl sonra, kardeşinin ölüm yıldönümünde, Jandarma Genel Komutanlığı'nda oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nun kararı ile Jandarma teşkilatından çıkarılmış, ardından KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.