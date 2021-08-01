Esnaf zaman kaybetmeden aşı olacak

Ülke genelinde 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârın çatı kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından aşı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması ve iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderildi.

Daha önce milyonlarca afiş bastırarak 81 ilin tamamına dağıtıp işyerlerine astıran ve billboard duyuruları yapanTESK, aşı için yeni bir genelge hazırlayarak 82 Birlik, 13 Meslekî Federasyon ve 3200 Oda’ya iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması ve aşıya azamî ölçüde duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulundu. Palandöken, “Pandemiden dolayı bir buçuk yıldır ayakta kalma mücadelesi veren esnafımız tam rahata kavuşacak derken yeni bir kapanmaya tahammül edemez. Vak’a sayılarını düşürmenin ve salgından kurtulmanın en önemli adımı aşı olmaktır” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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