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14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Eygi’nin cenazesi Türkiye’ye getirildi

13 Eylül 2024, Cuma 17:00
İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşı, Azerbaycan’dan İstanbul’a getirildi.

Türk Hava Yolları’nın uçağıyla İstanbul Havalimanı’na getirilen Eygi’nin cenazesi, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer tarafından karşılandı.

İstanbul Havalimanı VİP Terminali’nde düzenlenen törende, Eygi’nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri manga tarafından alana getirildi. 

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un dua okumasının ardından tören sona erdi.

AA

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