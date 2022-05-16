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16 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

EYT sandıkta hesap soracak

16 Mayıs 2022, Pazartesi 21:37
Emeklilikte Yaşa Takılan’lar (EYT’liler) geçen pazar günü İstanbul’da düzenledikleri mitingde bir araya gelerek, ‘‘EYT sandıkta hesap soracak’’ sloganı attılar.

Emeklilikte yaşa takılan (EYT’liler) yaklaşık 30 bin kişi haftanın son gününde İstanbul Maltepe’de düzenlenen mitingde bir araya geldi. Başta Kocaeli, Sakarya, Bursa, Düzce, Tekirdağ ve Balıkesir olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinden eyleme katılan EYT’liler miting sırasında ‘‘Hükümet nerede, EYT burada”, “Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a, eğer adalet varsa, çıksın artık bu yasa, duysun bizi Ankara’’, ‘‘EYT sandıkta hesap soracak’’ gibi sloganlar attılar. VOA Türkçe’nin haberine göre, mitingin kapanış konuşmasını yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, bu mücadelenin sonuç alana kadar süreceğini ifade etti. Özüpak, ‘‘Biz emeklilik hakları ellerinden alınmışlarız. Biz, devletiyle çalışma hayatının başında sözleşme yapan, çalışan, karşılığında asgari ücrete mahkum edilenleriz. Hakları devlet eliyle ötelenenleriz. İlerlemiş yaşı nedeniyle işsiz kalan, Genel Sağlık Sigortası primini ödemeye zorunlu tutulanlarız. Siyaset yapmıyoruz. Sonuç alana kadar da mücadelemize devam edeceğiz. İstediğimiz, insan onuruna yakışır maaşla, kurduğumuz emeklilik planlarına kavuşmaktır. İktidar elinizde daha neyi bekliyorsunuz çözüm için? Haklarımızın gasp edilmesine muhalifiz’’ dedi.

Siyasetçiler de ordaydı

Mitingde çok sayıda siyasi parti lideri ve siyasetçi de yer alırken, AKP ve MHP’den hiçbir üst düzey yetkili alanda yer almadı. Bu mitingin Ankara’daki yetkililerin ilgisi çekebileceğini düşünen EYT’li Ramazan Demircioğlu bir buçuk aydır işsiz olduğunu söyledi. Demircioğlu şunları söyledi: ‘‘48 yaşındayım. 8 bin prim günü doldurdum. Varolmuş hakkımı geri almak istiyorum. Şu anda işsizim. İsterseniz kimlik numaramı da söyleyebilirim. 42 yaşından yukarı kimseyi almıyorlar. Oğlum 19 yaşında o çalışıyor. Allah’tan babamızdan kalan bir evimiz var. Bu kadar insan çaresiz. Hakkımızı savunmaya geldik’’ dedi.

Mecbur Ankara’dan duyulacak

Bir başka EYT’li Şaban Tokgöz de, ‘‘Ben 47 yaşındayım. İki seneden beri işsizim. Ama yaştan dolayı beni bıraktılar. Babamdan kalma bir evim var. Gündelik işlere gidiyorum. Kızım hem okuyor hem de çalışıyor. 4,5 milyon EYT’li var ama yasa çıksa ancak 1 milyonu emekli olacak. Çoğu prim senesini doldurmadı. Mecbur Ankara’dan duyulacak buradaki ses’’ diye konuştu.

 

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