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4 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Eyüp Sultan Ramazanı karşılamaya hazır

04 Mayıs 2019, Cumartesi 19:04
Yüzyıllardır Ramazan’ın en güzel şekilde yaşandığı, İslâm âleminin gözbebeği Eyüpsultan, “Selâm” sloganıyla “Onbir Ayın Sultanı”nı yine birbirinden güzel programlarla karşılayacak.

Bu sene Ramazan ayını “Selâm” sloganıyla karşılayacaklarını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken “Selâm bir inceliktir, muhabbettir, samimiyettir, yüzlerdeki tebessümün kaynağıdır. Selâm tüm inananların kardeşliğine bir işarettir. İlçemize gelecek misafirlerimizin zorluk çekmemesi için tüm önlemleri de alıyor, çalışmaları yapıyoruz” dedi. Eyüpsultan’ın ana giriş - çıkış noktalarında, otobüs duraklarında Eyüpsultan Belediyesi görevlileri iftariyelikler dağıtacak. İftarını Eyüpsultan’da açan vatandaşlara ücretsiz çay ikramında bulunulacak. Çocuklar oruçlarını Eyüpsultan’da “Tekne Orucu” ile açacaklar. Gezici (mobil) gösteri aracı/karavan ilçemizdeki tüm mahalleleri gezerek Ramazan boyunca her gün iki mahallede 13.30 ve 17.30 saatlerinde çocuklarla buluşacak. Ramazan’da Eyüpsultan’a gelen misafirlerin otopark sorununu yaşamaması için Eyüpsultan Belediyesi bir dizi tedbir aldı. Eyüpsultan’ın manevî ikliminde oruçlarını açmak isteyen misafirler Mareşal Fevzi Çakmak Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi bahçeleri ve Feshane bahçesinde düzenlenen otopark alanlarından ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekler. Eyüpsultan Belediyesi otoparkını kullanabilecekler. 

 İstanbul – Yeni Asya 

Haber Merkezi

Etiketler: Eyüp Sultan, ramazan
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