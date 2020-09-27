Faiz belâsı canavarlaştı

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, “Faiz belâsı en çok bu iktidarın son yıllarında büyüdü, adeta canavarlaştı” dedi.

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, “Türkiye’nin başında asırlardan beri bir faiz belâsı var. Zamanımızda faizle siyasî olarak en fazla mücadele eden hiç şüphesiz AK Parti iktidarı oldu ama faiz belâsı en çok bu iktidarın son yıllarında büyüdü, adeta canavarlaştı” görüşünü savundu. Akyol, “Rakamları iktisatçı Birol Aydemir’den aldım. Aydemir yurt içinde ve dışında Türkiye’nin önemli kurumlarında görevler üstlenmiş, son olarak TÜİK başkanlığı yapmıştı. Rakamlar şöyle: Bütçeden Türkiye’nin ödediği faiz 2015 yılında 53 milyar liraydı…2020 bütçesinde öngörülen faiz ödemesi 138 milyar lira! Dolar kuru ve faiz oranlarının yükselmesi sebebiyle bu seneki faiz yükümüzün 138 milyar lirayı aşması bekleniyor” ifadesini kullandı.

Enflasyonu tutmak için faiz arttırıldı

“CB sisteminin faizi de aşağı çekeceği söylenmemiş miydi?” diyen Akyol, şu şekilde devam etti: “Ne denilmişti? “Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz.” (19 Haziran 2018) Yetki verildi… Merkez Bakası Kanunu’nda KHK’larla değişiklikler yapıldı, “lâf dinler” hale getirildi. Dahası, faiz artmasın diye, doları 7’liranın altında tutma uğruna Merkez Bankası’nın rezervlerinden 120 milyar dolar saf edildi. Faiz indirtildi, krediler körüklendi… Ama bir de baktık ki, enflasyon da döviz de almış başını gidiyor! 2 puan faiz artışı yapıldı. Hani faiz indirilince enflasyon da inecekti? Aksine enflasyonu tutmak için faiz arttırıldı.”