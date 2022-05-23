UZMANLAR: KUR KORUMALI TL MEVDUATINDAN SONRA ORTAYA ATILAN DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLE HAZİNE ÜZERİNDEKİ FAİZ YÜKÜ DAHA DA ARTACAK.

YÜZDE 70-80 ENFLASYONDA FAİZ YÜKÜ ONA GÖRE

MB eski Başekonomisti Hakan Kara: “Bu tahville Hazine'nin faiz ödemeleri artar, çünkü mevcut durumda Hazine tahvile yüzde 26 faiz ödüyor. Dolayısıyla enflasyonun yüzde 70-80 olduğu bir dünyada Hazine'nin enflasyona endeksli tahvil üzerinden faiz ödemeleri artacak.”

DOLARI SABİT TUTMANIN BEDELİ GARİBANLARA

Dolar kurunu 16TL’nin altında tutabilmek için 88 milyar TL yükün garibanlara yüklendiğine dikkat çeken Gelecek Parti Sözcüsü Serkan Özcan’ın paylaştığı tabloya göre TL 22 dolar seviyelerine ulaştığında sabitleyebilmek için harcanacak rakam 422 milyar lira.

***

Faize bir kara delik daha

Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara, enflasyona endeksli tahvilin Hazine’nin faiz ödemelerini artıracağına dikkat çekti.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Hakan Kara, enflasyona endeksli tahvilin döviz kurlarında “geçici” rahatlama sağlayacağını ancak Hazine’nin faiz ödemelerini artıracağını söyledi. Kara, enflasyona dayalı tahvilin dövizin ikamesi olmadığı için kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından buraya geçisin sınırlı olacağını ve KKM’ye daha çok TL’den geçen hesapların buraya yönelebileceğini belirtti. Sözcü’den Emre Deveci’ye konuşan Kara, bu tür adımların sorunları çözmek yerine daha da büyüttüğünü ifade etti. Söz konusu tahvilin Hazine’ye getireceği faiz yüküne de değinen Kara, “Bu tahville elbette Hazine’nin nominal faiz ödemeleri artacaktır çünkü mevcut durumda Hazine tahvile yüzde 26 faiz ödüyor. Dolayısıyla enflasyonun yüzde 70-80 olduğu bir dünyada Hazine’nin enflasyona endeksli tahvil üzerinden faiz ödemeleri artacaktır” dedi.

Sorunlar öteleniyor

Kur korumalı mevduatta da kur artınca Hazine üzerine dolaylı olarak yük bindiğini hatırlatan Kara, “Dolayısıyla bu yeni tahvil KKM’nin bir kısmının enflasyona endeksli tahvile dönüşeceği şekilde tasarlanırsa, orta vadede Hazine’ye toplam maliyetinin sınırlı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. “Şunu da söylemeden bitirmeyeyim” diyen Kara, “Bütün bunlar sorunları çözmek yerine öteliyor, hatta ötelerken daha da büyütüyor. Bana göre Hazine borcu tarafında asıl sorun risk primindeki artıştan dolayı ilerde bir noktadan sonra ödenmesi gereken yüksek reel faizden gelecek” uyarısında bulundu.

***

Bardak dolmuş taşıyor

Piyasa, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin üç hafta önce “tasarım çalışmalarının tamamlandığını” duyurduğu enflasyona endeksli tahvili bekliyor. Söz konusu tahvili değerlendiren Eski Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Coşkun Cangöz, tahvilin Hazine’nin faiz giderlerini daha da artıracağını ve durumu kötüleştireceğini belirterek, “Halihazırda iç borç faizleri iç borç stokunu geçti. Dolayısıyla bardak dolmuş taşıyor. Kur arttıkça bütçede KKM yükü artıyor, enflasyon arttıkça da faiz yükü” artacak dedi.

***

En hafif tabiriyle tutarsızlık

Gelecek Partili Serkan Özcan, paylaştığı bir tabloyla dövize endeksli mevduatın hazineye getirdiği yükü gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kripto paralara ilişkin “birini zengin birini fakir yapacak olan bu tür araçlar” sözünü alıntılayan Özcan, dövize endeksli mevduat için 88 milyar TL harcandığını belirten tabloyla tepki gösterdi. Özcan, “Dolar kurunu sadece 16TL’nin altında tutabilmek için 88 milyar TL yükü garibanların sırtına yükleyen bir siyasetçi için kripto paraları “birini zengin birini fakir yapacak araç” tanımlaması en hafif tabiriyle tutarsızlık!” dedi. Özcan’ın paylaştığı tablodaki rakamlar ise daha dikkat çekiciydi. Söz konusu tabloda TL 22 dolar seviyelerine ulaştığında sabitleyebilmek için harcanacak rakam 422 milyar lira olarak gösteriliyor. Hazineden çıkan bu paranın maliyeti ise doğrudan vatandaşların cebinden karşılanacak.

Haber Merkezi