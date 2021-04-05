MECLİSTEKİ GÖRÜŞMELERİ İÇTÜZÜK ÇİĞNENEREK DAYATMAYLA SÜRDÜRÜLEN GÜVENLİK SORUŞTURMASI KANUNU GENEL KURULDA MUTLAKA REDDEDİLMELİ.

AKP’DE DE İTİRAZLAR VAR

AYM’nin iki kez iptal ettiği ve AKP’de de yoğun itirazlara hedef olan Güvenlik Soruşturması Kanununun maddelerine geçilmesi muhalefet oylarıyla reddedilmesine rağmen Meclis Başkanı İçtüzüğü çiğneyerek oylamayı tekrarlatmıştı.

BASKILARA BOYUN EGMEYİN

Hukukun en temel ilkelerine aykırı düzenlemeler içeren kanunun Genel Kuruldan kesinlikle geçmemesi gerektiği belirtilerek, milletvekillerine “Baskılara boyun eğmeyin ve bu vebale ortak olmayın” çağrıları yapılıyor.

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Fişleme kanununa geçit vermeyin

İşadamı Ömer Şevket Sipahi, TBMM Genel Kurulundaki, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi ile ilgili “Bu ‘zulümkar kanun’ teklifini meclisten geçirtmemek gerekmektedir” dedi.

İşadamı Ömer Şevket Sipahi, TBMM Genel Kurulundaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada Sipahi, kanun teklifinin muhalefet oylarıyla reddedilmesine rağmen tekrar oylanmasına dikkat çekerek, “İşte burada kıyamet koptu, AKP-MHP grupları meclis başkanı’nın önderliğinde, iç tüzük ihlâli yaparak, başkanlık divanında aldıkları bir kararla, oylamanın yeniden yapılmasına karar verdiler. Oylama ise, önümüzdeki salı günü tekrarlanacaktır” diye anlattı.

Vahşi bir uygulamaya yol açacak

Bu kanun teklifinin özünün zalimane bir uygulamaya dayandığını söyleyen Sipahi, “Kişi herhangi bir kamu görevine girecekse veya kamuda görev ve yatay-dikey statü değişiklikleri olacaksa, kişinin 1. Derece akrabalarından herhangi birinde güvenlik sakıncası ve bir iltisaklık durumu varsa, bu doğrudan kişinin soruşturma ve arşiv araştırmasını tüm bir aileye yayarak, oradan irtibatlandırarak, haklarının ortadan kaldırılması gibi bir zalimane, kul hakkına tecavüz ve uluslararası ve ulusal hukuka ve anayasal haklara ve “cezaların şahsiliği prensibi” ne aykırı bir vahşi uygulamaya yol açacaktır. Kanun teklifi bu haliyle, Allah’a, Kur’ân’a savaş açmış ve Kur’ân âyetleriyle çatışmaya girmiştir” ifadelerini kullandı.

Bir adamın cinayetiyle başkalarI mes’ul olmaz

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Risale-i Nur eserlerinden Emirdağ Lâhikasında da geçen âyetlerden örnek veren Sipahi, “En’am Sûresi’nde “ve la teziru vaziratun vizra uhra “ “hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez..” “bir adamın cinayetiyle başkalar mes’ul olmaz..” “hem bir masum, rızası olmadan, bütün insana da feda edilmez....” Maide Sûresi’nde “kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur” âyetlerine tamamen zıt ve Kur’ân’la çatışan bir kanun teklifi olduğu ortaya çıkmaktadır” dedi.

80-90’lı yıllara dönüş

Sipahi, “Anayasa mahkemesinin daha önce 2 defa iptal kararı vermesine rağmen , 5. Kez meclise getirilen, “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi”nin dayandığı güvenlikçi ve faili meçhulcü politika ve uygulamalarıyla, uzun zamandan beri, iktidarca 80 li ve 90 lı yıllara geri dönülmüş gibi bir vahim durum izlenmektedir. Bu güvenlikçi politikaların arkasında ise, hükümeti teşkil eden AKP-MHP Cumhur İttifakındaki küçük ortağın, büyük ortağı kuşatarak, ona sahip olduğu, dayatmacı, insan haklarını ihlâlci, gündelik tabirle faşist ve tamamen Kur’ân’a aykırı görüşlerini dikte etmesi ve bu yönde büyük ortağını kandırması yatmaktadır” şeklinde konuştu.

Anayasayı ihlal ediyorlar

“Bu soğuk savaşçı zihniyet, “Anayasa Mahkemesi”nin bile bir an önce kapatılarak, hukuku tamamen yok etmeye yönelik bir yola girdiklerini ifşa etmektedirler” diyen Sipahi şunları söyledi: “Şimdi de Kur’ân’a ve insan haklarına, kul haklarına ve topyekün hukuk ve adalete aykırı olan bu kanun teklifini yasalaştırarak, tamamen uluslar arası hukuk ve sözleşmeleri ve Anayasa’yı da ihlâl etmektedirler.... Bu zihniyeti, iş işten geçmeden uyararak ve ikaz ederek, kanun teklifinin yasalaşmamasını sağlamak, özellikle Risale-i Nurlar’ı okuduğunu ve hem şahsına ve hemde aileden başlayarak bütün bir toplum ve millete istifade ettirmek, dâvâ ve gayesi olan talebe, dost ve kardeşlerin en öncelikli vazifesidir.”

Meclisten geçirmeyelim

Geçmişte, başta Av. Bekir Berk olmak üzere, diğer Nur Talebelerinin birçok milletvekili ile teke tek görüşerek ve hepsini ikaz ve uyararak, bu tür kanunların mecliste yasalaşmasına engel olduklarını hatırlatan Sipahi, “Şimdi ise Kur’ân’a aykırı bu son zulümkâr kanun teklifinin, meclisten geçmemesi ve yasalaşmaması için bütün dostlarca ulaşabildikleri milletvekillerine, bakanlara, AKP grup bşk. Vekillerine ve özellikle de Beştepe yetkililerine kadar uyarı görevlerini Kur’ân ve Risale-i Nurlar namına, Salı gününe kadar yaparak, Bu “zulümkâr kanun” teklifini meclisten geçirtmemek gerekmektedir” dedi.