Gazeteciler adliyede mesai yapıyor

30 Eylül 2019, Pazartesi 23:43
CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, gazetecilere yönelik baskının eylül ayında daha da arttığını dile getirdi.
Her ay düzenli olarak medyada yaşanan hak ihlallerini rapor haline getiren Yarkadaş, eylül ayına ilişkin verileri paylaştı. Yarkadaş raporunu beraat ederek tahliye olan Cumhuriyet gazetesi yazarları ile ekim ayının sonunda yargılanacak olan Sözcü gazetesi çalışanları ve cezaevindeki tüm gazetecilere ithaf etti. Cezaevinde 134 gazetecinin olduğunu hatırlatan Yarkadaş, “Yeni Yargı Reformu Paketi’nin de bu sorunu çözemeyeceği anlaşıldı. 2019 yılının son aylarında bile hala ‘haber yazmak, tweet atmak suç olmayacak’ deniliyor. İktidarın açtığı bu tartışma bile, gazetecilerin yazdıkları haberlerden dolayı tutuklu olduğunu gösteriyor” dedi. T24’ün haberine göre, Yarkadaş, başta Sözcü gazetesi yazarları olmak üzere, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı yargılanan tutuklu - tutuksuz tüm meslektaşlarının beraat ettirilmesini istedi.
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