Gazetecilik mesleğine değer katıyor

Yeni Asya gazetesi, demokratik ilkelerinden taviz vermeden yarım asırdan fazladır yayın hayatını sürdürürken; insan haklarına olan bağlılığıyla da okuyucusunun gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Haberleriyle gazetecilik mesleğine önemli değerler katan Yeni Asya, aynı zamanda emeğin, alın terinin ve kamu görevlilerinin gür sesi Memur-Sen’i ve haklı mücadelesini geniş kitlelere her fırsatta aktarmıştır. Yeni yayın döneminde Yeni Asya Gazetesi’ne muvaffakiyetler diler, emek veren tüm çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim.