Gazetecilik mesleğine değer katıyor

Mehmet Emin Esen (Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı/Basın-Yayın)

Yeni Asya gazetesi, demokratik ilkelerinden taviz vermeden yarım asırdan fazladır yayın hayatını sürdürürken; insan haklarına olan bağlılığıyla da okuyucusunun gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Haberleriyle gazetecilik mesleğine önemli değerler katan Yeni Asya, aynı zamanda emeğin, alın terinin ve kamu görevlilerinin gür sesi Memur-Sen’i ve haklı mücadelesini geniş kitlelere her fırsatta aktarmıştır. Yeni yayın döneminde Yeni Asya Gazetesi’ne muvaffakiyetler diler, emek veren tüm çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim.

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