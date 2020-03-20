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20 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Gençler de riskli

20 Mart 2020, Cuma
Avrupa ve ABD’den gelen yeni verilere göre gençler koronavirüse sanıldığı kadar dayanıklı değil.

Çin’de 12 Aralık’ta ilk kez tesbit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Asya’da 3 binin üzerinde can aldıktan sonra Avrupa ve Amerika’ya da sıçradı. Virüsün yeni merkezi olan Avrupa, ölü sayısında Asya’yı geçti. Binlerce insanı öldüren yüz binlercesini de hasta eden virüs hakkında yapılan yeni araştırmalar, doğru bilinen bazı yanlışları da ortaya çıkarttı. Avrupa ve Amerika’dan gelen yeni veriler, sanıldığının aksine gençlerin de virüsten etkilendiğini ortaya çıkarttı. 

28 bin vak’anın dörtte biri 19-50 yaş grubu

Bloomberg’in internet üzerinden istatistik veri sunan “Statista” şirketine dayandırdığı haberinde, Avrupa’da yeni tip koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya’da 28 bin vak’anın neredeyse dörtte birini, 19-50 yaş grubundakilerin oluşturduğu belirtildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin verileri de ülkede 2 bin 500 kadar yeni tip koronavirüs vak’ası arasında 705’inin 20 ila 44 yaşlarında olduğunu, bu kişilerden yüzde 15 ila 20’sinin hastanede tedavi altına alındığını, yüzde 4’ünün ise yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Genç yetişkinlerde, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının ise çok az olduğuna işaret edildi. Yeni tip koronavirüs salgınının patlak verdiği Çin’den gelen ilk veriler doğrultusunda, yaşlı ve diğer sağlık sorunları olan kişilerin, Kovid-19’a karşı en savunmasız grup olduğu, genç yetişkinlerde virüsün bu etkiyi oluşturmadığı açıklanmıştı. 

AA

Etiketler: gençler, risk, koronavirüs
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