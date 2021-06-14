Gergerlioğlu’nun başvurusu AYM Genel Kurulu’nda

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için yaptığı bireysel başvurunun Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna sevk edildiği duyuruldu.
Haberi veren Salih Gergerlioğlu sosyal medya paylaşımında, “Babamın dosyası AYM Genel Kurulu’na sevk edildi. Artık tüm aşamalar geçildiği için
en kısa sürede karar verileceğini umuyoruz” diye yazdı. Gergerlioğlu, “Şu an telefona koşup babama bu haberi vermek isterdim... Neyse, yanına ilk gidecek avukata nasip olacak artık. Umudumuz, AYM’nin en kısa sürede bu hukuksuzluğu sonlandıracağı yönünde. Halkın vekiline özgürlük!” paylaşımında bulundu.