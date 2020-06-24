ANKARA BAROSUNUN RAMAZAN BAŞINDAKİ YANLIŞ VE ÖLÇÜSÜZ TEPKİSİNİ KULLANAN İKTİDARIN ATTIĞI ADIMLAR, İŞİ ÇOK FARKLI VE SIKINTILI BİR NOKTAYA TAŞIDI.

İKTİDARIN BARO ADIMI AVUKATLARI AYAĞA KALDIRDI

Avukatlara polis barikatı

Hükümetin çoklu baro adı altında bilhassa büyükşehir barolarını etkisizleştirmeyi hedef alan girişimine tepki olarak baro başkanlarının başlattığı savunma yürüyüşünün Ankara girişinde polis müdahalesiyle sağanak yağış altında gece boyunca engellenmesi, gerilimi daha da tırmandırdı.

Bu durum bir an önce aşılmalı

Olay, bilhassa 15-20 Temmuz OHAL sürecindeki soruşturma ve yargılamalarda yoğun ve yaygın bir uygulama haline gelen “savunma hakkı ihlalleri”ni ve adaletin tecellîsine engel olup son derece ağır ve ciddi mağduriyetler doğuran bu durumun bir an önce aşılması gereğini tekrar gündeme getirdi.

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Gündem savunma hakkı

Barolar, yapılarının değiştirilmesinin planlandığı yasal düzenlemeye karşı başlattıkları Savunma Yürüyüşü’nde çoklu baro sisteminin savunma hakkı açısından yanlış olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye’nin dört bir yanından başlattıkları Savunma Yürüyüşü’nün ardından Ankara’da buluşan baro başkanlarına engelleme ikinci gününde son buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yapılan müzakereler sonucunda baro başkanlarının yürüyüşlerine devam etmesi kararı alındı. Buna göre polis çekildi. Barolar temsili 200 metre yürüyüşle Ankara’ya giriş yaptı. Avukatlar savunmanın susmaması için eylemlerine devam edeceklerini söylerken, Türkiye’nin her yerinden ‘Hak, Hukuk, Adalet’ sloganı ile yürüyüşe geçen baro başkanlarına yapılan müdahaleyi kınadıklarını ifade etti.

Avukatları alaya alıyorlar

Mavi Marmara davasının avukatlarından Gülden Sönmez, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çoklu baro sistemi avukatlık mesleği ve savunma hakkı açısından yanlıştır. Öte yandan barolar hakkında her öneri, her sistem muhataplarıyla ve ilgilileriyle konuşulup tartışılabilir. Bunda da hiçbir sakınca yoktur kanaatimce. Ancak Baroların seçim ve yönetim biçimine dair Ankara’dan (yasama ve yürütme) yürütülen usul ve üslup yanlıştır. Özellikle ortada tasarı var yok tartışması vb. gibi avukatları alaya alan yaklaşımı avukat olarak yadırgadığımı ve kabul edilemez bulduğumu belirtmeliyim. Üyesi olduğum İstanbul Barosu hakkındaki ciddi şikâyetim ve sorunlarımız ise oldukça detaylı ve gerekçeli olarak mevcuttur. Gerekli mecralarda ve Genel Kurulda bunları ifade etmekten çekinmiyoruz. Son olarak ve altını çizerek; Avukatların yürüyüşünün durdurulması ve polis tarafından yapılan fiili müdahale ise suçtur” dedi.

Mücadele sürecek

Ankara’daki baro başkanlarının eylemi sırasında İstanbul’da avukatlar destek açıklaması yaptı. Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapan İstanbul Baro Başkan yardımcısı Nazan Moroğlu, eylemlerin sözde değişiklik taslakları geri çekilene kadar devam edeceğini açıkladı. Moroğlu şunları söyledi: “En küçük bir çağrıda bir aradayız çünkü baroları ve hukukun birliğini ortadan kaldıracaklar. Bu böyle olmaz. Biz buna direniriz. Bu kavga bu kaygı hepimizin. Bu avukatlık kanununu bize sormadan değiştirmezler. Bunun başka bir yolu yok. Savunmayı susturamayacaklar. Hepimiz kaygılıyız. Bu girişmlere karşı kavgamız müşterek. İdeolojimiz ne olursa olsun. Avukatlık kanunu yazıldığı gibi kalacak. Savunmayı sustırmayacaklar.”

Feyzioğlu’na tepki

Ankara’ya alınmayan baro başkanları, kendilerini ziyarete gelen Metin Feyzioğlu’nu protesto etti. Feyzioğlu’na sırtlarını dönen Baro başkanları “Dün neredeydin” diye sordu. Feyzioğlu ise “Hem bakanlıkta hem burada olamam” karşılığını verdi.

AKP çoklu baroda ısrarlı

AKP; baro başkanlarının Ankara yürüyüşüyle tepki gösterdiği baroların yapısında değişiklik öngören yasa değişikliği teklifinde sona geldi. MHP ile de görüşülerek hazırlanan yasa teklifinin 27 maddeden oluştuğu öğrenildi. Yasa teklifinin, muhalefetin görüşü alındıktan sonra, Cuma ya da en geç gelecek hafta başında TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Ekim ayında baro seçimleri, Mayıs 2021’de de Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimi yapılacağı için, düzenlemenin TBMM’nin tatile girmeden önce, yani en geç Temmuz ortasında yasalaştırılması planlanıyor. Baroların itiraz ve protestolarına karşın teklifle, en fazla üyeye sahip olan Ankara, İstanbul ve İzmir’de “çoklu baro” kurulmasının yolu açılıyor. AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre, tartışma konusu olan “çoklu baro” 3 büyük ille sınırlanacak. Yasa teklifiyle TBB seçim sisteminde de değişiklik yapılarak, Birlik yönetiminin delegeler tarafından değil, baro başkanları tarafından belirlenmesi öngörülüyor. Mevcut sistemde TBB’nin olağanüstü genel kurula çağrılması için, 10 baro yönetim kurulunun kararı yeterliyken, yasa teklifi ile bu sayı 25 baroya çıkarılıyor.