Hacı Ahmet Rüzgar’ı duâlarla anıyoruz

Ömrünü Risale-i Nur hizmetleriyle geçiren, Gazetemiz Yönetim Kurulu eski üyelerinden Hacı Ahmet Rüzgar Ağabey’i vefat yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz.

Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu’nun eski üyelerinden, aynı zamanda Bediüzzaman Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’nın da ilk başkanı olan Hacı Ahmet Rüzgar, 1940 senesinde Şanlıurfa’da doğmuş, 7 Şubat 2018’de yine Şanlıurfa’da vefat etmişti. “Yeni Asya istikrar çizgisinden hiçbir zaman taviz vermedi, bundan sonra da vermeyecek inşallah” diyen Rüzgar ömrünü Risale-i Nur hizmetleriyle geçirmişti. Ahmet Rüzgâr Ağabey, daha önce Yeni Asya’ya verdiği bir röportajda Risale-i Nur eserleriyle tanışmasını şöyle anlatmıştı: “Komşumuz bir gün dedi ki “Rızvaniye Camii’ne Nur Talebeleri gelmiş, onların yanına gidelim.” Ben de olur dedim, gittik. Benim ilk dersim olan “Sekizinci Söz” okundu. Ders bittikten sonra herkes kalktı, gidenler oldu. Arkadaşımın işaret etmesine rağmen bir türlü kalkamıyordum. Cezb olduğum ortadaydı. O anda sahrada çok susamış bir insanın eline geçen suyu içercesine ordan ayrılmak istemiyordum, çünkü susamıştım. Dedim ki o arkadaşıma “Bu çok güzel bir eser. Bunun evveli ve ahiri elbette vardır.” Derslere devam ettik, o gün bugündür, hizmet devam ediyor. Allah bizi son nefese kadar hizmetten ayırmasın”

İstanbul - Yeni Asya