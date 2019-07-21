Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin Valilikten açıklama

Hakkari'de, teröristlerce yol kontrolü yapan güvenlik korucularına yönelik açılan taciz ateşi sonucu çıkan çatışmada, bir PKK'lı terörist yaralandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 20 Temmuz'da merkez taş ocağı çöplük mevkisinde, yol kontrolü yapan güvenlik korucularına yönelik bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldığı belirtildi. Çıkan çatışmada bir teröristin yaralandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yaralı örgüt mensubunun kendisini Zap Suyu'na attığı değerlendirilmektedir. Bölgede yapılan aramalarda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör, 12 dolu fişek, 10 boş kovan ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." AA

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