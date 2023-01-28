11. defa toplanan liderler, halkın ümidi haline gelen 6’lı masa’nın 2023 seçimlerine “Millet İttifakı” adı altında girme kararı alındığını açıkladı. HODRİ MEYDAN! - 6'lı Masa'nın 11. toplantısından sonra yapılan açıklamada,“Bu tek adam düzenini sandıkta milletimizin iradesi ile değiştirmek için HODRİ MEYDAN diyoruz!” denildi.

HALKIMIZ MÜSTERİH OLSUN

İYİ Parti Lideri Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Altılı Masa toplantısından sonra yapılan ortak açıklamada, halkın, hak ettiği ekonomik refah ve demokratikleşme ümidini Millet İttifakı’nda gördüğü belirtilerek, “Bu Türkiye’nin kader seçimidir. Halkımız müsterih olsun, bu görevi layıkıyla tamamlayacaktır” denildi.

MİLLET İTTİFAKI’NIN ADAYI KAZANACAK

SEÇİMİ, üstünlerin hukuku anlayışıyla hareket eden Cumhur İttifakı değil, hukukun üstünlüğüne inanan Millet İttifakı’nın kazanacağı dile getirilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi: “Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı demokrasi aşıklarının adayı, ‘Yeter! Söz Milletindir’ diyen Millet İttifakı’nın adayı olacaktır.”

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Halkın ümidi Millet İttifakı

Millet İttifakı’ndan yapılan ortak açıklamada “Halkımız, ülkemizin hak ettiği refaha ulaşma ve yeniden demokratikleşme ümidini altı partinin birliğinde görmektedir” denildi.

Altı siyasi parti genel başkanı, 11. Liderler zirvesi sonrası ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “Türkiye, hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetilmektedir. Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasaya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bununla beraber, Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizin bu hukuksuz düzene ‘Yeter’ cevabı vereceğinden emin olan bizler, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapmayı planladığı seçime halkımızdan aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla ve ülke sevdamızla hazır olduğumuzu belirtmek isteriz” denildi.

Hodri meydan!

“Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın üstünlerin hukuku anlayışıyla hareket eden Cumhur İttifakı değil, hukukun üstünlüğüne inanan Millet İttifakı kazanacaktır” denilen açıklamada “İktidar kaybettiği halk desteğini her tür hukuksuzlukla kapatmaya çalışsa da biz bu oyunu milletimizden aldığımız destekle bozacağız ve Türkiye’yi özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti yapacağız. Bu tek adam düzenini sandıkta milletimizin iradesi ile değiştirmek için hodri meydan diyoruz! Ayrıca, Cumhur İttifakı’nın TBMM’ye sunduğu başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği önerisi, başörtülü kadının ‘dini inancını’ sorgulayan şekilde kaleme alınmıştır. Başörtülü kadını korur gibi yapan bu madde aslında tam tersi sonuçlar doğuracak niteliktedir. Kadının kıyafet özgürlüğü ile başörtüsü kullanmasının amacını sorgulayan bu ifadeyi metinden çıkaran bir değişiklik önergesi verilmiştir. Son derece açık bir biçimde başını örten veya örtmeyen kadınlara tam bir anayasal güvence getirecek olan bu önerge Cumhur İttifakı tarafından reddedilmiştir. Bu, Cumhur İttifakı’nın her zaman yaptığı gibi samimiyetsiz bir şekilde kadınların başörtüsü hakkını siyasi istismar ve ranta dönüştürme amacını ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin kader seçimi

Türkiye’nin her alanda artan sorunlarını Millet İttifakı’nın çözeceğine dikkat çekilen açıklamada “Toplantımızda son olarak Millet İttifakı’nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz. Halkımız, ülkemizin hak ettiği refaha ulaşma ve yeniden demokratikleşme ümidini altı partinin birliğinde görmektedir. Bu da bize tarihi bir görev yüklemektedir. Biliyoruz ki bu Türkiye’nin kader seçimidir. Halkımız canını, malını, geleceğini, medeni, hür ve refah içinde bir Türkiye’de nefes alma ümidini bize emanet etmiştir. Halkımız müsterih olsun, altı parti bu görevi layıkıyla tamamlayacaktır. Bir kez daha ilan ediyoruz ki; Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme inanmış, temel hak ve özgürlüklerin yanında, demokrasi aşıklarının adayı olacaktır. Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı, ‘Yeter! Söz Milletindir’ diyen Millet İttifakı’nın adayı olacaktır” denildi.

ANKARA - MEHMET KARA

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