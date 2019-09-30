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30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Hasar gören okullara ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama

30 Eylül 2019, Pazartesi 16:49
İstanbul Valiliği, deprem sonrası yapılan ön hasar tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen okullardaki öğrencilerin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okulları belirledi.

İstanbul'daki ağır hasarlı ve az hasarlı okullar belirlendi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, hasarlı okullarda eğitim gören öğrencilerin geçici süreyle eğitimlerine devam edecekleri okulların listesi paylaşıldı.

Açıklamada, ön hasar tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okulların belirlendiği ve velilere bildirildiği kaydedildi.

Valiliğin açıkladığı ön tespiti yapılan okul ve kurumlara ilişkin planlama tablosu ise şöyle:

"Ağır hasarlı okullardan Bahçelievler'deki Yenibosna Ortaokulu öğrencilerinden 5'nci ve 7'nci sınıflar öğlenci, 6'ncı ve 8'nci sınıflar ise sabahçı olarak Piri Reis Anadolu Lisesinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğrencileri Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulunda normal öğretim olarak, Büyükçekmece'deki Mimar Sinan İlkokulu Ortaokulu öğrencileri Batıköy Memurdan Armağan ilk ve ortaokulu öğrencileri öğlenci olarak, Çatalca'daki Arif Nihat Asya MTAL A Bloktaki öğrencileri, aynı okulun B ve C blokunda, Gaziosmanpaşa'daki Vefa Poyraz Anadolu Lisesi öğrencileri Aliya İzzetbegoviç İlkokulunda sabahçı olarak, 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Ertuğrul Gazi İlkokulunda öğlenci olarak, Gönül Pınarı Özel Eğitim İş Okulu öğrencileri, Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğlenci olarak, Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi A blokundaki öğrenciler, aynı lisenin A Blokunda öğlenci olarak, Pendik'te Seyit Burhan Toprak İlkokulu B Bloktaki öğrenciler, aynı okulun A Blokta ikili eğitim olarak, Sancaktepe'de Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğrencileri, Sancaktepe 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda tam gün olarak okula gidecek."

Hafif hasarlı olan okullardan Arnavutköy’deki Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu 5'nci ve 6'ncı sınıf öğrencileri Mimar Sinan İlkokulunda, 7'nci ve 8'nci sınıf öğrencileri ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda öğlenci olarak eğitime devam edeceği kaydedilen açıklamada şu bilgiler verildi: 

"Avcılar’daki Abdulkadir Öztürk Ortaokulu öğrencileri, Abdulkadir Öztürk İlkokulunda sabahçı olarak, Beykoz'daki Fatih Hoca İlkokulunda C Bloktaki öğrenciler, Fatin Hoca İlkokulu A Blokta normal öğretim olarak, Büyükçekmece'deki Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu öğrencileri, Güzelce Cevdet Zebure Kotan İlkokulunda sabahçı olarak, Gaziosmanpaşa’daki sadece istinat duvarı hasarlı olan Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş İmam Hatip Ortaokulunun istinat duvarıyla ilgili gerekli güçlendirme çalışmaları başlatılırken, öğrenciler öğlenci olarak, Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri, Bekir Sami Dedeoğlu Ortaokulunda öğlenci olarak, Gazipaşa İlkokulu B Bloktaki öğrenciler, Adnan Menderes Ortaokulunda öğlenci olarak, Güngören’deki Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ikili eğitim olarak, Küçükçekmece’deki Nergis Anaokulu öğrencileri Yasemin Anaokulu ile Efkan Kıran İlkokulunda ikili eğitim olarak,

Tahsin Banguoğlu İlkokulu öğrencileri, Munis Faik Ozansoy Ortaokulu, Ebu Hanife İmam Hatip Ortaokulunda öğlenci olarak, İkitelli Ortaokulunda eğitim görecek anasınıfı öğrencileri ise sabahçı olarak, Söğütlüçeşme Ortaokulundaki öğrenciler Söğütlüçeşme İlkokulu ve Doktor İffet Onur İlkokulunda öğlenci olarak, Maltepe'deki Halit Armay Anadolu Lisesi öğrencileri, Muhsine Zeynep Ortaokulunda öğlenci olarak, Pendik'te Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundaki öğrenciler, Artukbey Ortaokulunda öğlenci olarak, Ergenekon İlkokul öğrencileri Çavuşoğlu İsmail Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulunda, ortaokul öğrencileri Cemil Meriç Ortaokulunda öğlenci olarak, anasınıfı öğrencileri ise Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anasınıfı'nda ikili eğitim olarak, Sancaktepe'de Osmangazi İlkokulu öğrencileri Sarıgazi 60. Yıl İlkokulunda öğlenci olarak,

Silivri'deki Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu öğrencileri, Selimpaşa İlkokulu ve Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulunda sabahçı olarak, Sultangazi'deki İstiklal Ortaokulu ve İstiklal İlkokulunun 1'nci, 2'nci ve 3'ncü sınıfları Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu ve ortaokulunda öğlenci olarak, 4'ncü sınıfları ise Veysel Sacıhan İmam Hatip Ortaokulunda öğlenci olarak, İstiklal Ortaokulu ve ilkokulunun özel eğitim sınıfı ise Sultangazi Özel Eğitim Uygulama Okulunda normal eğitim, Üsküdar'daki Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir kısmı aynı okulun tarihi binasında ikili eğitim olarak, bir kısmı ise Aziz Mahmut Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesinde normal öğretim görecek. "

Eyüpsultan'daki Çapa Fen Lisesi kız yurdu binasındaki öğrencilerin ise daha önce de pansiyon olarak kullanılan bölümlerinde ek düzenleme yapılan Çapa Fen Lisesi binasında pansiyonda kalacağı belirtildi.

AA

Etiketler: istanbul valiliği, deprem
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