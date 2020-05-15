HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Akkuş, Siirt, Baykan ve Kurtalan belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP'li Siirt ile Baykan ve Kurtalan belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığında haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen Işık, Turhan, Akgül ve Sarsılmaz'ın işlemleri sürüyor. Öte yandan söz konusu belediyeler önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri belediye binalarında arama yapıyor. *** HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet savcılığınca Akkuş hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Iğdır Belediyesi hizmet binası ile Akkuş'un kent merkezindeki evine geldi. Ekipler, çevresini bariyerlerle kapattıkları belediye binasındaki Akkuş'un makam odası ile evinde aynı saatlerde arama başlattı. Polisler daha sonra Belediye Başkanı Akkuş'u evinde "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan gözaltına alıp bir polis aracına bindirerek önce belediye binasına ardından emniyete götürdü. Akkuş'un yanı sıra Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik'in de aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı öğrenildi Güvenlik güçlerinin, belediye hizmet binası ile Akkuş'un evindeki aramalarının ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Aramalar sırasında zırhlı araç desteğindeki polisler de belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. AA

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