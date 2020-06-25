Her başvuruya aynı cevap

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nden (CİSST) Berivan Korkut, 2016 ve 2019 yıllarını kapsayan bir rapor hazırladı.

gazeteduvar’ın haberine göre, ‘İnsan Hakları İhlâlleri Başvuru Cevapları’ adlı raporda 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (MİHİK), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları ile il ve ilçe insan hakları kurullarına yapılan başvurular ve bu başvurulara verilen yanıtların değerlendirmesi yapıldı. Raporda öne çıkan kurumlardan biri de işleyişi ve varlığı sıkça eleştiri konusu olan Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu oldu. Geçen her yıl yapılan başvuru sayılarının arttığı, verilen yanıtların ise azaldığı belirtilen raporda Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’na (TİHK) ayrı bir sayfa açıldı: Her başvuruya aynı cevabı veriyor...

BÜTÜN BAŞVURULARA AYNI CEVABI VEREN KURUM

Çalışmalarıyla ilgili sıkça gündeme gelen Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’nun (TİHK) karnesi de raporda detaylıca yer aldı. Görevi insan onurunu temel alarak insan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınmasını sağlamak olan kurumla ilgili raporda yer alan şu ifadeler dikkat çekti: “Başvurulara kurumun doğrudan verdiği bir cevap yok. Sadece belli aralıklarla standart cevap göndermekte.” Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’nun, dernekler vasıtasıyla kendisine yapılan başvurulara şu cevabı verdiği de ortaya çıktı: “İllerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar dışında herhangi bir tüzel kişi vasıtasıyla kurumumuza yapılan başvuruların incelemeye alınmadığı…”

