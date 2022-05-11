Hiç uçak inmeyen havalimanları: Milyonlarca liralık masraflar devlet kasasından ödeniyor!

Atıl durumda olan Uşak, Çanakkale Gökçeada, Kocaeli Cengiz Topel ve Balıkesir Merkez havalimanlarında onlarca personel görev yapmaya devam ediyor.

Uşak, Çanakkale Gökçeada, Kocaeli Cengiz Topel ve Balıkesir Merkez havalimanları yıllardır atıl durumda kalmaya devam ederken, onlarca personel görev yapmaya devam ediyor ve havalimanlarının giderleri de devletin kasasından karşılanıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Uşak Havalimanı’nı 2020 yılında toplam 7 bin 500 kişi kullandı. Birgün’ün haberine göre; 2021 yılında sadece 52 yolcunun Uşak Havalimanı’nı kullandığı belirtildi.

ŞİMDİYE KADAR Hiç kullanılmadı

Bu yılın ocak ve nisan aylarını kapsayan ilk dört ayında ise 83 personelin görev yaptığı, milyonlarca liralık araç ve gereçlerin bulunduğu havalimanı hiç kullanılmadı. Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir Koca Seyit Havalimanı adı altında bir havalimanı bulunmasına rağmen iktidar, 2016’da yılında kente Balıkesir Merkez Havalimanı adı altında bir havalimanı daha yapma kararı aldı. 1 milyon yolcu sayısı hedeflenen ve proje tutarı 30 milyon lira olarak belirlenen havalimanı, 2019 yılında 76 milyon lira harcanarak tamamlandı ve 2020 yılının şubat ayında açıldı. Ancak DHMİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, havalimanına açıldığı günden bu yana hiç uçak inmedi.

88 milyon TL harcama yapılmıştı

Çanakkale’deki Gökçeada Havalimanı da kullanılmıyor. DHMİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2020 ve 2021 yılında 38 personelin görev yaptığı Gökçeada Havalimanı’na hiç yolcu uğramadı ve hiç tarifeli uçak seferi de düzenlenmedi. Dönemin DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal havalimanın açılışında yaptığı konuşmada, havalimanı için toplam 88 milyon 120 bin TL harcandığını açıklamıştı. Kocaeli’deki Cengiz Topel Havalimanı’nı da 2021 yılında sadece 9 bin 252 kişi kullandı. Bu yılın ilk dört ayında ise 89 personelin görev yaptığı havalimanını hiçbir yolcu kullanmadı.

Haber Merkezi