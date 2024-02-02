Hukuk devleti ve demokrasi yoksa ekmek de olmaz

Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, “Ekonomimizin ve ülkemizin itibarının artmasının aynı zamanda hukuk devleti ve demokratik standartlarımızın yükselmesine bağlı olduğunu unutmayalım” dedi.

Sosyal medya hesabından 2005 yılında paradan altı sıfır atılmasından sonra yeni paraların çıkmasını okullarda tanıtılmasıyla ilgili dönemin bakanı Ali Babacan’la birlikte fotoğrafını paylaşan Çelik, “20 Yıl önce bugün, Ak Parti Hükümeti tarafından Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılarak paramıza değer ve itibar kazandırılmıştı. Aynı günlerde Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan’la Yeni Türk Lirası (YTL)’nın okullarda tanıtımını yapmıştık. Liyakat ve ehliyet, yerini mutlak sadakat ve biata bırakınca ne yazık ki her alandaki kötü gidişat, kendisini en fazla ekonomik alanda hissettiriyor. O zaman, 5 ekmek ve 1 litre süt satın alabilen 1 TL maalesef şimdi çiklet bile alamıyor. Paramızın, genel olarak ekonomimizin ve ülkemizin itibarının artmasının aynı zamanda hukuk devleti ve demokratik standartlarımızın yükselmesine bağlı olduğunu unutmayalım” paylaşımında bulundu. SEDAT SERDAR - İSTANBUL

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