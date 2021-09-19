Hukukun işlemediği ülkede yaşamak çok acı

Eski AKP milletvekili, Gazeteci-Yazar Mehmet Ocaktan, “Hukukun işlemediği, insan hayatının en değerli varlığı olan özgürlüklerin askıya alındığı bir ülkede yaşamanın ne kadar acıtıcı olduğunu anlamak için sanırım sadece Kavala davasına bakmak bile yeterli olacaktır. Sadece Kavala değil elbette, daha pek çok insan hiçbir hukukî gerekçe olmadan, hatta doğru dürüst bir iddianame bile hazırlanmadan cezaevinde tutuklu kalmaya devam ediyor. Bu ülkede yaşamanın insanlara bu kadar acı vermesi ne büyük bir talihsizlik… İfade özgürlüğünün ortadan kalktığı, kimsenin kendini güvende hissetmediği, gençlerin gelecek hayallerini kaybettiği bir ülkenin insanları nasıl mutlu olabilir ki…” ifadelerini kullandı.

Karar Gazetesi’ndeki yazısında AKP iktidarının her şeyi biat esasına dayandırdığına işaret eden Ocaktan, “Galiba, iyi başlayan ama vicdanlardaki kirliliğin tahammül sınırlarını aşması yüzünden umutsuzluğa dönen bir iktidar hikayesinin sonuna geliyoruz. Keşke böyle bitmese diyenler olabilir, ama unutmayalım ki bireyler, toplumlar ve de iktidarlar kaderlerini kendi özgür iradeleriyle belirliyorlar” diye yazdı.

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