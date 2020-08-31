AB BÜYÜKELÇİSİ BERGER, AVRUPA BİRLİĞİ’Nİ BİR ARAYA GETİREN EN ÖNEMLİ UNSURUN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

KOPENHAG KRİTERLERİ AB İÇİN ÖNEMLİ

AB BÜYÜKELÇİSİ Christian Berger, “Avrupa Birliği’ni, üye devletleri birbirine bağlayan hukukun üstünlüğü prensibidir” dedi. Hukukun üstünlüğü prensibinin dil, kültür gibi unsurların önünde geldiğini belirten Berger, Kopenhag Kriterleri’ne vurgu yaptı.

TEMEL HÜRRİYETLER VE ADİL YARGILAMA VURGUSU

AB’nin hukukun üstünlüğüne, temel özgürlüklere ve adil yargılamaya önem verdiğine dikkati çeken Berger, “Türkiye’nin yargı sisteminde reform için bir plan var. Yani, bu elbette, bizim açımızdan hoş bir adım. Ancak sonuçları da görmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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Hukukun üstünlüğü ortak değerimiz

AB Büyükelçisi Christian Berger, “Hukukun üstünlüğü bizim için çok önemli bir kavram. Aslında Avrupa Birliği’ni, üye devletleri birbirine bağlayan şey budur” dedi.

AB Büyükelçisi Christian Berger, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğini ve bu uzun üyelik yolunda Türkiye’nin nihaî hedefine ulaşıp ulaşamayacağını değerlendirdi. Berger, Türkiye AB ilişkileri ile ilgili, “AB Komisyonu eski Başkanı Jean Claude Juncker AB Parlamentosu’nda Kasım 2019’daki konuşmasında şunu söyledi: “Bizler demokratik bir Türkiye, istikrarlı bir Türkiye, müreffeh bir Türkiye istiyoruz.” Bunları samimî şekilde içinden gelerek söyledi. Bence benzer biçimde pek çok Avrupalı siyasî de benzer bir isteğe sahip. Görev değişimi sonrası yeni isimler işe başladı, David-Maria Sassoli, Josep Borell, Nacho Sánchez Amo gibi isimler. Hepsi göreve geldikten sonra öncelikli olarak Türkiye ile diyalog kurmak, tartışmak için çabaladı, çabalıyor. (…) Şunu söylememe izin verin, Avrupa’nın ortasında bulunan kendi ülkem, Avusturya’nın, Avrupa Birliği’ne girmesi uzun yıllar aldı. Uzun bir süreçti. Şunun farkındayım, Türkiye çok enerjik, çok hızlı hareket eden bir ülke, ancak bu uzun soluklu bir ilişki, bir süreç. Unutmayalım ki, katılım yarın gelmeyecek olsa da, çok iş çıkardık” dedi.

İlerleme görmek istiyoruz

Berger, Türkiye’deki keyfi tutuklamalar hakkında, “Hukukun üstünlüğü bizim için çok önemli bir kavram. Aslında Avrupa Birliği’ni, üye devletleri birbirine bağlayan şey budur. Bu bir yemek, dil veya kültür değil, ama hukukun üstünlüğüdür. Hepimiz, tüm Avrupa ülkelerinde aynı hukuk kuralını paylaştığımıza inanıyoruz. Kopenhag Kriterleri olarak adlandırdığımız şeyin temel unsurlarından biri bu. Bunun iki bileşeni var: Biri siyasî-yasal, diğeri ekonomik. Esas olarak da hukukun üstünlüğü, temel hürriyetler, âdil yargılama. Bunlar önemli konular, bizim için çok önemli konular. Yani, tabiî ki orada ilerleme görmek istiyoruz. Şunu söyleyeyim Türkiye açısından bunun tam olarak anlaşıldığına dair bir işaret var. Örneğin yargı reform süreci veya reform grubunun kendisi yeniden oluşturuldu. Bakanlıklar birlikte çalışıyor. Yargı sisteminde reform için bir plan var. Yani, bu elbette, bizim açımızdan hoş bir adım. Ancak sonuçları da görmemiz gerekiyor. Sonuçlardan bazıları, elbette, sözünü ettiğiniz bazı dâvâların nasıl ilerlediğini de ihtiva ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin adım atmasını bekliyoruz

Gazete Duvar’ın haberine göre, Türkiye’deki görevine veda eden Berger, vize serbestisinde Türkiye’nin neden bekleme listesinde olduğu sorusuna, “Türkiye ile vize serbestisi için belirli şartlarda anlaştık… Bunlara gösterge diyoruz. Yani, bir takım kriterler var. Bu kriterlerin büyük kısmı zaten yerine getirildi. Zor olan birkaç kriter var. Türk bakanlıkları bunun üzerinde çalışıyor. Bu sorunun nasıl çözüleceğine dair bize bir şeyler önermeleri gerekiyor. Biz buradayız. Yani evet süreç devam ediyor, ama Türk tarafında tamamlanması gereken başlıklar var. Bu nedenle, birkaç yıl önce iki tarafın da üzerinde anlaştığı kriterleri karşılamak için Avrupa tarafına ne yapmak istediklerini önermeleri gerekiyor. Biz bu önerileri dinlemek ve ele almak için buradayız” cevabını verdi.